Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges Giuseppe Verdi: "Falstaff" Commedia lirica in drei Akten Dolby Digital Merken Commedia lirica in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ambrogio Maestri (Falstaff), Ludovic Tézier (Ford), Paolo Fanale (Fenton), Carmen Giannattasio (Alice Ford), Hila Fahima (Nannetta), Marie-Nicole Lemieux (Mrs. Quickly), Lilly Jorstad (Meg Page), Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, Zubin Mehta (Leit