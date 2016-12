Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Was mag wohl hinter dem Ensemblenamen "Profundkontra" stecken? Ganz einfach: ein Crossover-Duo, dessen musikalische Wurzeln nicht unterschiedlicher sein könnten: Sie klassisch ausgebildete Bratschistin, er Kontragitarrist, eher dem Hardrock zugetan. In der Musikstadt Wien ist alles möglich und so begrüßt Otto Brusatti heute im RadioCafe dieses 2008 von Martina Engel und Emmerich Haimer gegründete Duo. Und eine profunde Kenntnis ihrer Möglichkeiten auf Viola und Kontragitarre haben die beiden sowieso ... Nachzuhören auf bisher zwei gemeinsamen Tonträgern und bei Auftritten, die zwischen dem Spittelberg in Wien, dem Weinviertel, dem SchrammelKlangFestival im Waldviertel und in Budapest, Berlin oder Dresden stattfinden. Martina Engel ist eine in Süddeutschland geborene Anglo-Österreicherin und lebt seit 2005 in Wien als freischaffende Musikerin und Komponistin, die in den verschiedensten Ensembles musiziert, u.a. Soap & Skin, Studio Dan. Emmerich Haimer stammt aus dem Weinviertel, ist autodidaktischer Gitarrist und Komponist, war von 2005 bis 2010 Mitglied der Gruppe HOGmeetsFROG, die über 80 Konzerte im In- und Ausland gab, und war als Musiker/Komponist an der Produktion von sieben Tonträgern beteiligt. Wie das so klingt, wenn sich auf der Suche nach musikalischer Freiheit eine Bratschistin Richtung Jazz, Folklore und Rockmusik aufmacht und ein ehemaliger Rocker seine Liebe zu Tango, Wienerlied und Klassik entdeckt, das können Sie beim "Klassik-Treffpunkt" mit Otto Brusatti und dem Duo "Profundkontra" hören, und staunen! In Google-Kalender eintragen Moderation: Otto Brusatti Gäste: Gäste: Das Crossover-Duo "Profundkontra"