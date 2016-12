RTS Deux 15:55 bis 17:15 Trickfilm Feivel, der Mauswanderer USA 1986 Stereo 20 40 60 80 100 Merken En Russie, en 1885, les souris sont de plus en plus menacées par les chats. Fievel et sa famille décide de partir vivre aux États-Unis où, dit-on, les rues sans chat sont pavées de fromage. Mais arrivé sur le continent, Fievel découvre un autre monde et doit affronter désillusions et réalité de la vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: An American Tail Regie: Don Bluth Drehbuch: Judy Freudberg, Tony Geiss Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 6