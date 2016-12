RTS Deux 18:35 bis 19:30 Sonstiges Ghost Whisperer Unis par les flammes USA 2008 Untertitel Merken Eli James, professeur de psychologie et psychothérapeute, a failli mourir dans l'incendie qui a ravagé un bâtiment de l'université. Jim lui a sauvé la vie in extremis. Mais ce voyage aux frontières de la mort a laissé des traces chez Eli qui se croit devenir fou. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Christoph Sanders (Ned Banks) Jamie Kennedy (Eli James) Camryn Manheim (Delia Banks) Jay Mohr (Professeur Rick Payne) Alona Tal (Fiona Raine) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Eric Laneuville Drehbuch: P.K. Simonds Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12