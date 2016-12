RTS Deux 21:10 bis 22:10 Sonstiges Arabie saoudite, les liaisons dangereuses F 2016 Stereo Untertitel Merken L'Arabie saoudite est l'un des pays les plus fermés du monde. Même la Corée du Nord délivre des visas de tourisme; pas l'Arabie saoudite. Seuls les pèlerins et les hommes d'affaires sont autorisés à pénétrer dans le royaume. Les journalistes entrent au compte-goutte. Ce documentaire est donc une exception: l'équipe a obtenu l'autorisation de tourner en Arabie saoudite, sous l'oeil du ministère de l'Information, mais sans restrictions quant au contenu du projet. Le royaume fuit habituellement les questions qui fâchent. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l'une d'elles revient en boucle: quel est le rôle de l'Arabie saoudite dans le développement des mouvements djihadistes et terroristes - Principal allié des Occidentaux au Moyen-Orient, le royaume est aussi le berceau du wahhabisme, l'interprétation la plus rigoriste et la plus radicale de l'islam, dont se revendiquent aussi bien Al-Qaïda que l'État islamique. L'Arabie saoudite joue-t-elle un double jeu - Pour répondre à cette question, le film plonge dans l'histoire et dans les rouages de la société saoudienne. L'attitude de l'Arabie saoudite sur la scène internationale ne peut se comprendre que de l'intérieur. Comprendre le fonctionnement du pouvoir, la place de la religion et les failles nombreuses de son système. Ce film donne les clés pour comprendre l'Arabie saoudite. Il rend tangible le quotidien des Saoudiens, dans l'une des sociétés les plus conservatrices au monde et va à la rencontre d'acteurs issus de milieux très divers: réformistes, opposants, membres de la société civile mais aussi ceux de la famille royale. Leur parole est d'autant plus précieuse qu'elle est rare. Le pays est traversé de contradictions, écrasé par le poids de la monarchie absolue. Plus que jamais, la famille royale veille à ce que l'ordre soit maintenu dans le royaume. Les temps sont troubles. L'économie saoudienne, sous pression. Plus de 30% des jeunes sont au chômage. Les affaires de succession sèment le doute sur la pérennité du régime et la situation régionale est explosive. Jamais l'Arabie saoudite n'a acheté autant d'armes à ses alliés français, américains ou britanniques. Jamais elle ne s'est autant inquiétée de ce qui se trame à ses frontières. L'Irak, la Syrie, Bahreïn, l'Égypte et le Yémen, où pour la première fois, l'Arabie saoudite est entrée en guerre, à la tête d'une coalition internationale. C'est un tournant majeur pour le royaume qui s'abritait jusqu'ici sous le parapluie américain. Les États-Unis ont revu leur relation - trop encombrante - avec lui. L'Arabie saoudite est donc seule aujourd'hui face à son principal ennemi, l'Iran. Prête à tout pour réaffirmer son influence sur une région qui lui échappe? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Arabie saoudite, les liaisons dangereuses