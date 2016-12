TV5 19:36 bis 20:24 Sonstiges La baie des merveilles CDN 2015 Merken Des panoramas grandioses, des phénomènes géographiques à couper le souffle, une fascinante biodiversité de l'écosystème : visite guidée de la baie de Fundy avec Alain Clavette. On dit aussi que ce grand bras de mer, situé sur la côte Atlantique du Canada, connaît les plus hautes marées du monde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Roger LeBlanc