TV5 14:01 bis 14:53 Sonstiges Fais pas ci, fais pas ça La naissance des méduses F 2014 Panique à Sèvres : Fabienne reçoit un coup de fil de Charlotte depuis les Antilles car Renaud et Valérie ont disparu. Dans le même temps, elle doit gérer un couple de femmes qui souhaite se marier. Or, le maire ne veut pas célébrer de mariage homosexuel durant sa campagne municipale... Schauspieler: Isabelle Gélinas (Valérie) Bruno Salomone (Denis) Valérie Bonneton (Fabienne) Guillaume De Tonquedec (Renaud) Yaniss Lespert (Christophe) Tiphaine Haas (Soline) Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte) Originaltitel: Fais pas ci, fais pas ça Regie: Michel Leclerc Drehbuch: Stéphane Foenkinos, Michel Leclerc Musik: Philippe Kelly