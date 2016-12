RTS Un 00:35 bis 01:55 Sonstiges Chimères CH 2013 Stereo Merken Un jeune couple passe des vacances en Roumanie lorsque le jeune homme a un accident et subit une transfusion. De retour chez eux, il a de la peine à se remettre de son passage à l'hôpital. Il ne supporte plus le soleil et observe des changements physiques. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jasna Kohoutova (Livia) Yannick Rosset (Alex) Catriona MacColl (Michelle) Ruggero Deodato (Butcher) Paulo Dos Santos (Fred) Originaltitel: Chimères Regie: Olivier Beguin Drehbuch: Olivier Beguin, Colin Vettier