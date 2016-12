KI.KA 20:45 bis 21:00 Trickserie Mascha und der Bär Verstecken spielen / Der Waschtag RUS 2008-2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Verstecken spielen: Der Bär möchte gern in Ruhe seine Rätsel lösen. Aber Mascha will Verstecken spielen. Mit vielen Tricks versucht sich der Bär davor zu drücken. Es nützt nichts. Mit seinem Rätselbuch in der Pfote lässt er sich auf das Spiel ein. Er hofft, wenigstens auf dem Mond Ruhe zu finden. Aber da hat er Mascha unterschätzt. Der Waschtag: Mascha hat beschlossen, Mami zu spielen. Das Schwein vom Hof ist ihr Baby. Weil Mascha keine Milch zu Hause hat, fährt sie mit ihrem Baby zum Bären. Der hat gerade Waschtag. In ihrem Bemühen das Baby zu füttern, schmaddert Mascha sich immer wieder selbst voll. Der Bär zieht sie aus, stellt sie unter die Dusche, wäscht ihre Sachen und näht ihr etwas Neues zum Anziehen. Das geht etliche Male so. Schließlich hat der Bär die Nase voll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amelie Dörr (Sprecherin - Mascha) Originaltitel: Masha i Medved Regie: Denis Cherviatsov Drehbuch: Oleg Kuzovkov