KI.KA 20:50 bis 21:00 Trickserie Mascha und der Bär Fröhliche Weihnachten RUS 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Mascha besucht den Bären und hat viel Spaß mit dem Weihnachtsbaumschmuck. Dabei setzt sie fast die Hütte des Bären in Brand. Zum Glück verbrennt nur der Weihnachtsbaum. Auf der Suche nach einem neuen Bäumchen beobachten die beiden, wie der Weihnachtsmann verunglückt. Mascha verordnet ihm Bettruhe. Nun verteilen sie eben die Geschenke an die Tiere. Originaltitel: Masha i Medved Regie: Denis Cherviatsov Drehbuch: Oleg Kuzovkov