KI.KA 20:45 bis 21:00 Trickserie Mascha und der Bär Kein Winterschlaf für den Bären / Holiday on Ice RUS 2008-2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Kein Winterschlaf für den Bären: Der Bär hat alles für den Winterschlaf vorbereitet. Aber Mascha kommt trotzdem durch die vernagelte Tür ins Haus. Sie weckt den Bären, denn sie will spielen. Genervt öffnet er die Augen. Plötzlich knurrt Maschas Magen ganz laut. Doch bevor der Bär das Essen servieren kann, ist Mascha eingeschlafen. Holiday on Ice: Mascha will unbedingt Schlittschuh laufen. Aber sie kann es nicht. Sie fragt die Bärin, ob sie ihr hilft. Die dreht sich nur um und fährt weg. Nun will Mascha, dass der Bär ihr hilft. Aber der schläft. Mascha zieht ihm Rollschuhe an und zerrt den immer noch schlafenden Bären zum zugefrorenen See. Durch einen Sturz wacht er auf. Bär und Bärin denken gar nicht daran, Mascha zu helfen. Da muss sie sich etwas einfallen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amelie Dörr (Sprecherin - Mascha) Originaltitel: Masha i Medved Regie: Denis Cherviatsov Drehbuch: Oleg Kuzovkov

