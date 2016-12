RTS Un 15:10 bis 17:10 Sonstiges Demain ne meurt jamais GB, USA 1997 Untertitel Merken Tout a commencé par une simple mission de contre-espionnage pour James Bond, le flegmatique agent secret de sa Majesté : l'observation de trafiquants d'armes. Et, de poursuites en bagarres, notre "007" se retrouve vite aux prises avec un mégalomane aux desseins bien peu avouables : Elliot Carver, patron d'un gigantesque empire médiatique... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (James Bond) Jonathan Pryce (Elliot Carver) Michelle Yeoh (Wai Lin) Teri Hatcher (Paris Carver) Ricky Jay (Henry Gupta) Götz Otto (Stamper) Joe Don Baker (Jack Wade) Originaltitel: Tomorrow Never Dies Regie: Roger Spottiswoode Drehbuch: Bruce Feirstein, Ian Fleming Kamera: Robert Elswit, Peter Romano Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16