TV5 21:01 bis 23:15 Sonstiges Politiques: ils connaissent la chanson F 2016 Merken Cinq personnalités politiques françaises de premier plan ont accepté de livrer la bande originale de leur vie à Mireille Dumas. Entre paroles et musique, François Bayrou, Rachida Dati, Jean-Pierre Raffarin, Cécile Duflot et Jean-Luc Mélenchon racontent leur enfance, leurs amours, leur vision de la politique et de la vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: François Bayrou (Himself) Rachida Dati (Herself) Cécile Duflot (Herself) Jean-Luc Mélenchon (Himself) Jean-Pierre Raffarin (Himself) Originaltitel: Politiques: ils connaissent la chanson Regie: Mireille Dumas