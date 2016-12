TV5 04:53 bis 05:13 Sonstiges Internationales Merken ''Internationales'' se délocalise à Athènes, à la rencontre du président grec. Prokopis Pavlopoulos, ancien ministre de l'Intérieur, francophone et francophile, dénonce la situation de la Grèce, appauvrie par une austérité massive. Il nous parlera de l'Europe, qu'Athènes a failli quitter il y a 3 ans, alors que c'est la Grande-Bretagne qui est depuis sortie de l'Union. L'occasion de l'interroger sur l'afflux massif de réfugiés dans son pays et sur la Turquie, alors que les pourparlers sur la réunification de Chypre pourraient aboutir prochainement. Côté politique, nous parlerons des relations avec la France, mais aussi avec l'Italie, après la chute de Matteo Renzi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Dessaint (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI), Adéa Guillot (''Le Monde'') Gäste: Gäste: Prokopis Pavlopoulos (président de la République hellénique) Originaltitel: Internationales