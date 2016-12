TV5 16:30 bis 16:56 Sonstiges Maghreb Orient-Express Jocelyne Saab, Ourida Nekkache, Agnès Carayon Merken Jocelyne Saab a eu mille et une vies : cinéaste, photographe, ou encore initiatrice du festival Résistance culturelle au Liban. Un hommage lui a été rendu lors de la 4e édition des Trophées francophones du cinéma, qui s'est tenue à Beyrouth le 3 décembre dernier. Sa carrière a été racontée par Mathilde Rouxel dans ''Jocelyne Saab, la mémoire indomptée''. Ourida Nekkache est coauteure du livre ''Algérie gourmande'', avec Claire et Reno Marca. Une invitation à un voyage culinaire pour être incollable sur le terroir algérien, mais aussi et surtout pour (enfin) réussir les chakchouka'' et les makrout el louz. Agnès Carayon est commissaire de l'exposition ''Aventuriers des mers, de Sindbad à Marco Polo'', à l'Institut du monde arabe de Paris. Le marin de légende Sindbab, le géographe Al Idrissi, l'explorateur Ibn Battuta, Rukh l'oiseau gardien de la connaissance : embarquons pour un fabuleux périple qui nous mène de la Méditerranée jusqu'aux confins de l'océan Indien. ''Connexion'' : avec Andrew G. Farrand, voyageur, photographe connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'Ibn Ibn Battuta (en ligne depuis Alger). ''Atmosphère'': avec les coups de coeur culturels des invités. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mohamed Kaci Gäste: Gäste: Jocelyne Saab (cinéaste et photographe), Ourida Nekkache (sociolinguiste, coauteure du livre ''Algérie gourmande''), Agnès Carayon (commissaire de l'exposition ''Aventuriers des mers, de Sindbad à Marco Polo''), Andrew G. Farrand (photographe et blogueur Originaltitel: Maghreb Orient-Express