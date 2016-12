TV5 07:46 bis 08:00 Sonstiges Et si vous me disiez toute la vérité? Merken Après 22 ans de pouvoir sans partage, le président gambien Yahya Jammeh reconnaît sa défaite. Quelles leçons tirer de la dernière élection en Gambie - La réaction de Tiébou Camara. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denise Époté Gäste: Gäste: Tibou Kamara (ancien ministre, proche de Yahya Jammeh) Originaltitel: Et si vous me disiez toute la vérité?

