RTS Un 15:00 bis 17:10 Sonstiges Permis de tuer GB, USA 1989 Untertitel Merken James Bond est le témoin de mariage de son collègue et ami Félix Leither. Juste avant la cérémonie ils ont arrêté Franz Sanchez, un très gros trafiquant de drogue. Mais celui vient de s'échapper... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Dalton (James Bond) Carey Lowell (Pam Bouvier) Priscilla Barnes (Della Churchill) Brown Robert (M) Anthony Zerbe (Milton Krest) David Hedison (Felix Leiter) Benicio Del Toro (Dario) Originaltitel: Licence to Kill Regie: John Glen Drehbuch: Michael G. Wilson, Richard Maibaum, Ian Fleming Kamera: Alec Mills Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16