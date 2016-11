OKTO 00:40 bis 01:45 Dokumentation Jedinstvo - Einheit Merken Anlässlich des 45-jährigen Bestandsjubiläums zeigt Okto den Dokumentarfilm über den Wiener Verein "Jedinstvo" (Einheit) // Der älteste, noch aktive, Verein der einstigen "Gastarbeiter" ist der Kultur- und Sportverein "Jedinstvo" im 2. Wiener Bezirk. Die ex-jugoslawische Szene in Wien ist sehr vielfältig und bunt. Es gibt eine Reihe von Kultur- und Sportvereinen, Lokalen, aber auch Initiativen und Gruppen, die dafür sorgen, dass die österreichische Hauptstadt das wird, was es heute ist eine lebendige, pulsierende, offene Stadt der Vielfalt. Der Verein "Jedinstvo" wurde am 14.11.1970 als Verein jugoslawischer Arbeiter gegründet. Er war von Anfang an eine wichtige Schnittstelle der in Wien lebenden Jugoslawen, beziehungsweise nach dem Zerfall Jugoslawiens der Serben, wobei er bis heute auch für die Angehörigen anderer Volksgruppen offen geblieben ist. In Google-Kalender eintragen