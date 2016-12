Disney Channel 19:40 bis 20:00 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Folge: 52 Ein krönender Abschluss USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Kuzco steht unmittelbar vor dem Schulabschluss - und damit der Krönung. In Gestalt des königlichen Hauptbuchführers startet Yzma einen letzten Versuch und zeigt Kuzco einen Film, der ihn angeblich auf das Königsamt vorbereiten soll. Darin wird ein solches Schreckensszenario an Mühsal und Pflichten ausgebreitet, dass Kuzco es mit der Angst bekommt. Er akzeptiert Yzmas Angebot, sich mit einem Zaubertrank für immer in ein sorgenfreies Huhn zu verwandeln... Kuzco steht unmittelbar vor dem Schulabschluss - und damit der Krönung. In der Gestalt des königlichen Hauptbuchführers startet Yzma einen letzten Versuch und zeigt Kuzco einen Film, der ihn angeblich auf das Königsamt vorbereiten soll. Darin wird ein solches Schreckensszenario an Mühsal, Pflichten und Verantwortung ausgebreitet, dass Kuzco es mit der Angst bekommt. Er akzeptiert Yzmas Angebot, sich mit einem Zaubertrank für immer in ein "sorgenfreies" Huhn zu verwandeln. Als er daraufhin zusammen mit anderen Hühnern in die Fleischfassfabrik gebracht wird, erweist er sich als entschlussfreudiger Retter mit guten Führungsqualitäten. In letzter Sekunde gelingt es Kronk und Malina, Kuzco zu Yzmas Krönungszeremonie zu bringen. Mit dem glücklicherweise doch noch entdeckten Gegenmittel verwandelt Kuzco sich in sich selbst zurück - und wird König. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott