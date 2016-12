Disney Channel 13:25 bis 13:55 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse König Guaka USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus einer bisher unbekannten Inschrift auf einer alten Steintafel geht hervor, dass Guaka - und nicht Kuzco - der wahre König ist. Guaka verfällt in einen Machtrausch. Er will Kuzco verbannen und Malina zu seiner Königin machen. Die einzige Möglichkeit für Kuzco, zu beweisen, dass er der rechtmäßige Thronfolger ist, besteht darin, aus dem ,Kelch der ewig währenden Macht' zu trinken und danach blaues Feuer zu speien. Der Beweis gelingt und Malina entlarvt Yzma als die Übeltäterin: sie hatte die Inschrift auf der Steintafel gefälscht, um den ihrer Ansicht nach leicht manipulier- und entfernbaren Guaka auf den Thron zu hieven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Devin Bunje, Evan Gore, Ed Scharlach Musik: Michael Tavera