Disney Channel 10:25 bis 10:50 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Eichhörnisch für Fortgeschrittene / Kuzcofieber USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Kuzco will nicht "Eichhörnisch" lernen. Da seine Regentschaft deshalb gefährdet ist, gibt ihm Bucky, das Eichörnchen, Nachhilfe. Als Bucky versehentlich auf der Straße landet, bietet Kuzco alle seine Eichhörnisch-Kenntnisse auf, um ihn vor einem heranrasenden Wagen zu retten... (b) Kuzco erfährt, dass er bei Krankheit nicht zur Schule muss und auf sein königliches Vermögen zugreifen darf und nutzt das schamlos aus. Yzma wittert ihre Chance: wenn Kuzco wirklich lange fernbleibt, fällt er durch und sie kann Königin werden. Als Ärztin verkleidet verschreibt sie ihm ein ganz besonderes Bad... Kuzco will nicht ,Eichhörnisch' lernen. Da seine Regentschaft deshalb gefährdet ist, gibt ihm Bucky, das Eichörnchen, Nachhilfe. Als Bucky versehentlich auf der Straße landet, bietet Kuzco alle seine Eichhörnisch-Kenntnisse auf, um ihn vor einem heranrasenden Wagen zu retten. Kuzco erfährt, dass er bei Krankheit nicht zur Schule muss und auf sein königliches Vermögen zugreifen darf und nutzt das schamlos aus. Yzma wittert ihre Chance: wenn Kuzco wirklich lange fernbleibt, fällt er durch und sie kann Königin werden. Als Ärztin verkleidet verschreibt sie ihm ein ganz besonderes Schaumbad... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Kevin Campbell Musik: Michael Tavera