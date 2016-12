RTS Un 22:45 bis 23:30 Sonstiges New York, unité spéciale Tombé en disgrâce USA 2014 Merken Les membres de l'Unité Spéciale tentent de déterminer si Shakir Wilkins, un célèbre joueur de basket, est un violeur en série lorsque plusieurs jeunes femmes affirment avoir été violées par ce dernier. Malgré l'absence de preuves solides et la remise en cause de certains témoignages jugés peu crédibles, le Procureur Rafael Barba décide néanmoins de poursuivre l'affaire en justice. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin 'Fin' Tutuola) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Teri Polo (Cordelia Bauer) Peter Scanavino (Dominick 'Sonny' Carisi, Jr.) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Arthur W. Forney Drehbuch: Dick Wolf, Warren Leight, Julie Martin Musik: Mike Post