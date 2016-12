Bayern 2 20:03 bis 21:00 Magazin Nachtstudio Das Alter(n) der Avantgarde oder Warum das Morgen nach Gestern klingt Merken Fast heilsselig erwarten wir ihn noch immer: den Mann auf der Straße, der fröhlich eine der Schönberg'schen Zwölftonreihen vor sich hin pfeift wie weiland die Prager Mozarts "Don Giovanni". Er ist die zur Verheißung übersteigerte Illusionen eines Avantgarde-Komponisten, der die Kunst der Zukunft - wenn nicht gar den kommenden Mainstream - vorwegnehmen wollte. Doch klingt nichts so alt wie die Avantgarde von gestern, die sich - als ihre eigene, fast wehmütig inszenierte Geschichte - verloren in der Gegenwart herumirrt. Was ist aus diesem scheinbar so zukunftssicheren Konzepten geworden, heute, da wir die Zukunft in der Vergangenheit vermuten? Bestenfalls ein Reservoir für Zitate und Fragmente, schlimmstenfalls ein bloßes Dekor für kommerzielle Affirmationsstrategien. Die sich als Vorhut gerierenden Experimentalisten entwarfen eine Kunst von Morgen. Die Kunst sollte das Produkt einer imaginären Zeitreise werden, ein Fundstück, das als Trophäe aus der Zukunft zurückgebracht wird. Was sie alle eint, die Künstler, Literaten, Musiker, war eine der Aufbruchszeit geschuldete Fortschrittsgläubigkeit: Geschichte als absehbares, planbares Kontinuum; ein Kontinuum der Hoffnung und der Hybris. Avantgarde, dieser militärische Terminus, hat mittlerweile ausgedient. Die Zukunft bleibt verschlossen, die Türsteher des Mainstream hüten einen Schatz der Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen