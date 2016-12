ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Retired at 35 Schlechte Lügner USA 2011 2016-12-14 05:40 Stereo Merken Alan und sein Sohn David drehen spätabends noch eine Runde mit dem Golf-Cart. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Alan "rast" durch die Seniorensiedlung und fährt versehentlich Elaine an doch die Schuld will er nun David in die Schuhe schieben. David weiß die Situation dennoch zu seinem Vorteil zu nutzen: Während Elaines Krankenhausaufenthaltes plant er im Appartment seiner Mutter einen romantischen Abend mit Jessica?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Ryan Michelle Bathe (Jessica Sanders) Jessica Walter (Elaine Robbins) Peter Bonerz (Chuckie Lutz) Mark Christopher Lawrence (Carl) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Mark Reisman, Eric Weinberg Musik: Ron Wasserman