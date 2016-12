ATV 20:15 bis 22:25 Komödie Zwei vom alten Schlag USA 2013 Nach einer Vorlage von Tim Kelleher 2016-12-13 00:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die zwei legendären Boxerrivalen Billy "The Kid" McDonnen und Henry "Razor" Sharp sind bereits sichtlich in die Jahre gekommen, haben aber noch immer eine alte Rechnung offen. Zwei Mal sind sie gegeneinander angetreten und konnten jeweils einen Sieg für sich verbuchen. Als es jedoch zu dem dritten, alles entscheidenden Kampf kam, sagte Razor kurzerhand ab und beendete seine und damit auch The Kids Karriere. Als die beiden 30 Jahre später wieder aufeinander treffen, kommt es zu einem handgreiflichen Streit. Ein Handy-Video der Rauferei landet daraufhin im Internet und sorgt für einiges Aufsehen. Die Öffentlichkeit verlangt nach einem echten Kampf und so ist die Stunde der Revanche gekommen und die beiden müssen noch einmal gegeneinander antreten ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Billy "The Kid" McDonnen) Sylvester Stallone (Henry "Razor" Sharp) Kevin Hart (Dante Slate, Jr.) Alan Arkin (Louis "Lightning" Conlon) Kim Basinger (Sally) Jon Bernthal (B.J.) LL Cool J (Frankie Brite) Originaltitel: Grudge Match Regie: Peter Segal Drehbuch: Tim Kelleher, Rodney Rothman Kamera: Dean Semler Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12