ATV 2 22:20 bis 23:24 Reportage Das Geschäft mit der Liebe - Frauen aus dem Osten Echte Liebe Echte Liebe A 2014 2016-12-13 02:20 Stereo Merken Die Slowakei-Reise der österreichischen Singlemänner Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz geht dem Ende zu. Während Klein und Yilmaz von den slowakischen Frauen nur Abfuhren kassiert haben, scheint Novak als einziger eine Eroberung gelungen zu sein. Monika hat es ihm richtig angetan und auch die Slowakin ist vom 64jährigen begeistert. Kaum sind die Männer von ihrer Slowakei-Reise nach Hause zurückgekehrt, stattet Monika Heinz Novak bereits den ersten Besuch ab. Der 64jährige will nichts dem Zufall überlassen und wirft sich extra in Schale. Stolz präsentiert er der Slowakin sein Haus in Niederösterreich. Monika reagiert begeistert und schon bald kommen sich die beiden näher. Novak denkt bereits an eine gemeinsame Zukunft mit der Slowakin und tatsächlich beschließt diese tageweise zu ihm zu ziehen. Auch Robert Nissel plagen Probleme. Denn er will seinen Sportwagen, einen Nissan GTR im Wert von 180.000 Euro, verkaufen. Der Kaufinteressent zweifelt jedoch daran, dass der Wagen wirklich die angegebenen 850 PS hat. Der Rumäne hat deshalb einen erneuten Termin für die Begutachtung des Autos verlangt. Nissel legt stolz Testberichte und Dokumente über das Auto vor, doch diese beeindrucken den Mann nur wenig. Er beharrt weiter darauf, dass das Auto eine niedrigere Leistung hat und vermutet, dass Nissel von seinem Tuner betrogen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Geschäft mit der Liebe - Frauen aus dem Osten

