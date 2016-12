ATV 2 20:15 bis 21:15 Dokusoap Pfusch am Bau Feuchtigkeit und Schimmel im Haus von Familie Konetschnig in Launsdorf in Kärnten / Feuchte Wände im Haus von Familie Reither in Wien A 2016 2016-12-13 00:25 Stereo Merken Fall 1: Familie Konetschnig hat vor rund fünf Monaten ihr neues Zuhause im Kärntner Launsdorf bezogen. 200.000 Euro zahlten sie für das 1955 errichtete Haus. Doch bereits nach wenigen Wochen traten Probleme auf, obwohl vor dem Einzug Sanierungen und Erneuerungen durchgeführt wurden. Im Keller, den die Familie als Hobbyraum nutzen wollte, bildeten sich zahlreiche feuchte Stellen. Inzwischen hat sich Schimmel gebildet, weshalb sie Günther Nussbaum um seine Expertise und Hilfe bitten. Sein Urteil fällt er bereits nach einem Blick: Der Keller wurde niemals saniert! Doch auch bei der Sanierung des Altbaus wurden gravierende Fehler gemacht. Und damit nicht genug! Denn, als die Familie zusammen mit Nussbaum den Dachboden betritt, verschlägt es allen den Atem. Er ist komplett mit Schimmel überzogen - Nussbaum ist fassungslos. Der Bauexperte versucht sofort zwischen den Konetschnigs und dem Verkäufer zu vermitteln. Bis jedoch eine Einigung erzielt werden kann, muss die Familie ausziehen. Fall 2: Wilhelm Reither aus Wien kämpft derzeit ebenso um sein Recht und seinen Traum, denn nachdem das Nachbarhaus umgebaut wurde, sieht er sich am angrenzenden Zimmer mit Feuchtigkeitsproblemen konfrontiert. Dabei hatte er kurzzeitig gedacht die Ursache bereits gefunden zu haben: eine falsch angeschlossene Regenrinne. Doch auch mit der Trocknung der Mauer war der Schaden nicht behoben. Stattdessen traten weitere feuchte Stellen auf. Mittlerweile kommunizieren die Reithers und ihr Nachbar nur noch über Anwälte. Nussbaum soll beiden Parteien Klarheit bringen. Doch bereits im Stiegenhaus läuten die ersten Alarmglocken. Und tatsächlich wird schnell klar, dass hier vielleicht einmal ein Wasserschaden zu Feuchtigkeit geführt haben mag, die wahren Probleme aber ganz woanders liegen. Familie Reither ist schockiert, als Nussbaum ihnen die Gründe für ihre feuchten Wände offenbart, wegen derer sie seit geraumer Zeit mit dem Nachbarn streiten - damit haben sie nun gar nicht gerechnet! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Nussbaum Originaltitel: Pfusch am Bau