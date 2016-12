NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 13. Dezember 1936: Der Geburtstag von Karim Aga Khan IV., geistiges Oberhaupt der Ismailiten Merken Er ist einer der reichsten Männer der Welt und spirituelles Oberhaupt von etwa 20 Millionen nizaritisch-ismailitischen Muslimen. Im islamischen Mittelalter waren Ismailiten, eine Untergruppe der Schiiten, mehrfach an der Macht. Die unter dem Namen "Fatimiden" bekannte Dynastie beherrschte von Kairo aus bis ins 12. Jahrhundert weite Teile des Nahen Ostens. Auch die berühmt-berüchtigten "Assassinen" waren Ismailiten. Heute sind die Nizariten, die größte Gruppe der Ismailiten, über die ganze Welt verstreut. Ihr religiöses Oberhaupt ist der Aga Khan, 49. einer Reihe von Imamen, die bis in die Zeit des Propheten Muhammad zurückreicht. Karim Aga Khan IV. fördert Kunst und Kultur, setzt sich prominent für religiöse Toleranz ein. Er gründete 1967 die "Aga Khan Foundation", heute die größte private Entwicklungshilfsorganisation der Welt. In Google-Kalender eintragen