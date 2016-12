hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Axel Hacke, "Gott(be)sucher" Merken Sein Name steht für vergnügliche Kolumnen rund um den alltäglichen Wahnsinn. Doch wenn Axel Hacke im Magazin der Süddeutschen Zeitung darüber schreibt, wirkt das alles halb so schlimm. Aus den Kolumnen wurden irgendwann Bücher. Inzwischen hat der gelernte Journalist schon einige Bestseller veröffentlicht. Angefangen hat Hacke als Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, dann wurde er politischer Kommentator, Seite-Drei-Reporter und Streiflicht-Autor. 1990 übernahm er die Kolumne im SZ-Magazin mit dem Titel: "Nächte mit Bosch" und "Kleiner Erziehungsberater". Inzwischen schreibt er über "Das Beste aus aller Welt". Und die kennt der inzwischen 60-Jährige. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt. Offensichtlich kommt er mit seinem Humor, seinem feinsinniger Spott und seinem Wortspiel auch anderswo gut an. Ein richtiger Knaller wurde sein "Kleines Handbuch des Verhörens" mit dem Titel "Der weiße Neger Wumbaba". Hier entlarvt er widersprüchliche und witzige Missverständnisse bei Liedtexten. Ein Buch, das er auch mit Hilfe seiner Leser schrieb, die ihm etliche Beispiele geliefert hatten. Im hr2-Doppelkopf mit Gastgeberin Karin Röder erzählt der "Gott(be)sucher" auch ein paar Geschichten aus seinem Leben und von seinem aktuellen Buch. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder