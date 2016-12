ORF 3 20:15 bis 21:05 Show Was schätzen Sie...? A 2016 2016-12-13 23:40 Stereo 16:9 Merken Er führt seit Jahren durch den Wiener Opernball und stand bei Dancing Stars schon selbst auf dem Parkett: In der heutigen Sendung des Kunst- und Antiquitätenformats "Was schätzen Sie...?" begrüßt Moderator Karl Hohenlohe unter anderem Entertainer Alfons Haider mit einer Sammelleidenschaft der besonders tierischen Art. Außerdem wird im Foyer des Auktionshauses Dorotheum eine antike Sesselreihe mit dionysischen Grimassen präsentiert, eine Bibel aus dem 18. Jhr. mit Widmung für den Fürsten zu Hohenlohe, und ein mysteriöses Familien-Portrait aus dem steirischen Salzkammergut. Schalten Sie ein und schätzen Sie mit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karl Hohenlohe Gäste: Gäste: Alfons Haider (Entertainer) Originaltitel: Was schätzen Sie ...?