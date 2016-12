Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Carl Philipp Stamitz: Sinfonie F-Dur, "La Chasse" (l'arte del mondo, Leitung: Werner Ehrhardt)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Rondo g-Moll op. 94 (David Geringas, Violoncello; Radio-Sinfonieorchester, Leitung: Lawrence Foster)<ek><bk>Tomaso Albinoni: Oboenkonzert B-Dur op. 7 Nr. 3 (Il Fondamento, Oboe und Leitung: Paul Dombrecht)<ek><bk>Dmitri Schostakowitsch: Konzert Nr. 1 (Eric Aubier, Trompete; Roustem Saitkoulov, Klavier; Orchestre des Pays de Savoie, Ltg.: Nicolas Chalvin)<ek><bk>Gioacchino Rossini: "La scala di seta", Ouvertüre (Philharmonia Orchestra London, Leitung: Riccardo Muti)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Konzert D-Dur op. 61 (English Chamber Orchestra, Klavier und Leitung: Daniel Barenboim)<ek><bk>Luigi Cherubini: Sonate Nr. 2 F-Dur (Barry Tuckwell, Horn; Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur (Wiener Philharmoniker, Leitung: Leonard Bernstein)<ek>. In Google-Kalender eintragen