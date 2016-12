ARD alpha 08:00 bis 08:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger At the Travel Agent's D 1982 2016-12-17 09:30 Live TV Merken Russell arbeitet in einem Reisebüro. Jane lässt sich von ihm wegen einer bevorstehenden Amerikareise beraten. Sie ändert ihr Reiseziel und fährt nach Schottland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 398 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 158 Min.