Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Immer wieder Dienstag D 2001 Tochter Sahrah hat sich in einen Jungen namens Oliver Schönfeld verliebt und beschließt mit ihm, ein Jahr in die USA zu fahren. Ihre Mutter Martina gesteht ihr, dass Oliver ihr Halbbruder ist. Sarah ist fassungslos und bricht den Kontakt zu ihrer Mutter ab. Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Stefan Walz (Dr. Forch) Nikola Kress (Martina Köster) Natascha Kespy (Sarah) Dieter Mann (Prof. Schönfeldt) Ilse Werner (Elise Dentis) Waltraut Haas (Hella) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Andreas Pöschel, Thomas Steinke Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer