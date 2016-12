ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Soko Donau Auf ewig D, A 2016 2016-12-13 02:45 Merken Eine außergewöhnliche Leiche, denn die junge Tote im Brautkleid sieht Penny Lanz zum Verwechseln ähnlich. Ein weiterer Schock für den Verlobten der Toten Christoph Edlinger, denn Helene Brandl ist vor einem Jahr spurlos verschwunden und die Nachforschungen blieben erfolglos. Es gilt den Tag ihres damaligen Verschwindens lückenlos zu rekonstruieren, angefangen beim Telefonat mit dem Standesbeamten Alois Strasser, hin zur Brautkleid Stornierung im Atelier von Alfons Mair. Was war in der Zwischenzeit passiert, wieso wollte sie die geplante Hochzeit absagen? Wer hatte sie als letztes gesehen, ist ihr Entführer auch der Mörder? Mitten in diese Überlegungen verschwindet plötzlich Penny genauso spurlos. Buch: Stefan Brunner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Gerhard Liebmann (Alois Strasser) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Erhard Riedlsperger Kamera: Kai Longolius Musik: Bob Gutdeutsch