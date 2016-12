ORF 1 10:40 bis 11:20 Arztserie Grey's Anatomy Einsamkeit USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Arizona, Alex und Lexie kämpfen um das Leben des Frühchens, das Morgan sechzehn Wochen zu früh zur Welt gebracht hat. Morgans Freund Chris, der mittlerweile im Seattle Grace eingetroffen ist, ist ihr keine Unterstützung. Indes ist Jackson wegen der kommenden Prüfungen völlig durch den Wind. Er hat das Gefühl, nicht richtig vorbereitet zu sein. Mark glaubt, Sex zur Entspannung sei die beste Lösung und versucht, Jackson zu verkuppeln - doch dessen Herz hängt immer noch an Lexie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Susan Vaill Drehbuch: Matt Byrne Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12