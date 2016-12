ORF 1 08:05 bis 08:25 Comedyserie Malcolm mittendrin Das Firmenpicknick (1) USA 2002 Stereo Untertitel Merken Hals Unternehmen veranstaltet ein Familienpicknick. Dort soll Hal erstmals auf seinen neuen Chef treffen. Dummerweise hält ihn dieser für den Firmeneigentümer. Lois steht während der Veranstaltung unter Dauerstress. Sie versucht, ihren Mann im Auge zu behalten und gleichzeitig ihre Söhne zu beaufsichtigen. Im fernen Alaska manipuliert Francis die Ausrüstung der Holzfäller-Eishockeymannschaft, da er auf einen Sieg des gegnerischen Teams gesetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Susan Sarandon (Meg) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Jane Bakken, Linwood Boomer, Alan J. Higgins Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

