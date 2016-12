Schweiz 2 10:50 bis 11:40 Telenovela Wege zum Glück Folge: 734 D 2007 Stereo Merken Seit Nora und Alexander im Gutshaus Tür an Tür wohnen, müssen sie noch mehr auf der Hut sein, ihre Gefühle vor den anderen zu verbergen. Als Nora erfährt, dass Konrad über sie und Alexander Bescheid weiss, ist sie alarmiert. In einem vertraulichen Gespräch mit Konrad versucht Nora herauszubekommen, was Konrad denkt. Wird dieser das brisante Geheimnis für sich behalten? Frederik hat Schwierigkeiten, mit dem Tod seiner langjährigen Widersacherin Annabelle umzugehen. Er würde sie am liebsten noch einmal sehen, um mit ihr in Ruhe abschliessen zu können. Doch dafür müsste ihn Nora als einzige direkte Angehörige begleiten. Paula verbringt ihre Sommerferien bei ihrem Grossvater Richard in Falkental. Sie hat sich inzwischen zu einer attraktiven jungen Dame entwickelt. Als Theo sie zum ersten Mal sieht, ist er von ihr hingerissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Anja Boche (Nora Maywald) David Kramer (Simon Becker) Jens-Peter Nünemann (Hagen Ritter) Lucie Muhr (Patrizia Gravenberg) Susanne Gärtner (Julia Schilling) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Axel Hannemann Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 194 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:15 bis 11:10

Seit 53 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 38 Min. Meister des Alltags

Show

Das Erste 10:45 bis 11:15

Seit 23 Min.