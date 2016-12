Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Die Diesel-Lüge: So tricksen Autobauer bei der Abgasreinigung / Dreiste Masche von UPC: Rechnungsversand aufs Geratewohl / Alkoholmessgeräte im Test: Ernüchternde Resultate CH 2016 2016-12-13 01:05 Stereo HDTV Merken Die Diesel-Lüge: So tricksen Autobauer bei der Abgasreinigung: Viele Dieselautos der neusten Generation sind wahre Dreckschleudern. Aktuelle Fahrtests belegen: Gerade im Winter schaltet sich die Abgasreinigung oft aus. Dutzende Modelle überschreiten die gesetzlichen Stickoxidwerte um ein Vielfaches. "Kassensturz" zeigt die Tricks der Autobauer und konfrontiert die Industrie mit ihren schmutzigen Methoden. Dreiste Masche von UPC: Rechnungsversand aufs Geratewohl: Seit Jahren verschickt UPC Rechnungen an Nichtkundinnen und Nichtkunden. Wer bezahlt, schliesst ein Abo ab. Der Kabelnetzbetreiber gelobt stets Besserung. Doch noch immer melden sich Betroffene bei "Kassensturz" und fragen: Wann ist endlich Schluss mit solchem Kundenfang? Alkoholmessgeräte im Test: Ernüchternde Resultate: Nach dem Weihnachtsessen auf "Nummer sicher" gehen: Alkoholmessgeräte für jedermann sollen schnell und einfach die Promille prüfen. Doch wie präzise sind die Produkte? "Kassensturz" liess Probandinnen und Probanden in billige und teure Systeme blasen und zeigt ernüchternde Ergebnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz