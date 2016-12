Schweiz 1 16:35 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Alte Bande D 2015 Stereo HDTV Merken Nach einem Überfall auf seinen Laden wird Dimitri Leonow in die Notaufnahme eingeliefert. Oberarzt Niklas Ahrend kümmert sich um den Verletzten, der sofort mit der Polizei sprechen will. Auch Doktorin Theresa Koshka findet schnell einen Zugang zum Landsmann und nimmt Anteil an seinem Schicksal. Am gleichen Tag wird Assistenzarzt Elias Bähr von einem Schatten seiner Vergangenheit heimgesucht: Ralle, sein bester Freund aus Schultagen, taucht urplötzlich im Klinikum auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Steffen Mahnert Drehbuch: Silke Schwella, Andreas Wachta Kamera: Victor Voß Musik: Curt Cress, Manuel Mayer

