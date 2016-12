Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 23 Verlockungen D 2007 Stereo Merken Christel Petry wird nach einem Sturz mit einer komplizierten Armfraktur in die Sachsenklinik eingeliefert. Die alte Dame ist aufgedonnert, aufgeweckt, witzig und kennt Oberschwester Ingrid. Die Untersuchung ergibt, dass sie eine Ellenbogenprothese brauchen wird. Sonstige Verletzungen kann Doktor Martin Stein nicht finden. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall und man entdeckt, dass Christel eine leichte Blutung im Hirn hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arzu Bazman (Schwester Arzu) Rolf Becker (Otto Stein) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Maren Gilzer (Schwester Yvonne) Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Marian Dotzel Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia