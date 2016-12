Servus TV 22:10 bis 23:15 Krimiserie Life on Mars: Gefangen in den 70ern - Staffel 1 Hooligans GB 2006 2016-12-13 01:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Als ein Fan von Manchester United ermordet wird, sieht alles zunächst nach einem Verbrechen innerhalb der Hooliganszene aus. Doch Sam glaubt nicht daran. Er will beweisen, dass der Vorfall nichts mit Fußball zu tun hat. Nur so glaubt er, kann die Polizei einen Gewaltausbruch der Hooligans verhindern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Simm (Sam Tyler) Philip Glenister (Gene Hunt) Liz White (Annie Cartwright) Dean Andrews (Ray Carling) Marshall Lancaster (Chris Skelton) Noreen Kershaw (Phyllis Dobbs) Tony Marshall (Nelson) Originaltitel: Life on Mars Regie: S.J. Clarkson Drehbuch: Tony Jordan Kamera: Balazs Bolygo Musik: Edmund Butt