Servus TV 22:05 bis 00:10 Komödie Das Wunder von New York USA 2013 2016-12-13 01:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Starbesetzte Free-TV-Premiere: Der ehemalige Knastbruder Dennis (Paul Giamatti) und sein Kumpel Rene (Paul Rudd) haben Großes vor. Mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen in New York City wollen die beiden Kanadier endlich auf ehrliche Weise ihren Lebensunterhalt verdienen. Dennis muss aber erst noch verdauen, dass Rene inzwischen mit seiner Frau zusammen ist. Auch New York zeigt sich in der Vorweihnachtszeit nicht gerade von seiner idyllischen Seite, bittere Kälte und skrupellose Konkurrenten machen Dennis und Paul schwer zu schaffen. Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Die Komödie "Das Wunder von New York" von Phil Morrison ("Junebug") lebt vom Spiel seiner Hauptdarsteller Paul Giamatti und Paul Rudd, die sich als Außenseiter im hektischen New York zurecht finden müssen. Ein ungewöhnlicher Weihnachtsfilm, bei dem das "Wunder" nicht in überraschenden Geschenken besteht, sondern darin, wie zwei gescheiterte Existenzen trotz aller Widrigkeiten ihre Hoffnung nicht verlieren. In einer Nebenrolle als Heilsbringerin Olga ist Sally Hawkins zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (Dennis) Paul Rudd (Rene) Sally Hawkins (Olga) Amy Landecker (Therese) Tatyana Richaud (Michi) Adam Phillips (Antoine) Michael Drayer (Bobby) Originaltitel: All Is Bright Regie: Phil Morrison Drehbuch: Melissa James Gibson Kamera: W. Mott Hupfel III Musik: Graham Reynolds Altersempfehlung: ab 12