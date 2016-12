Servus TV 20:15 bis 22:10 Krimiserie Waking the Dead - Im Auftrag der Toten Tief wie das Meer GB 2003 2016-12-13 00:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor elf Jahren wurde Mark Lovell für den Mord an seinem Stiefvater und seiner Familie verurteilt. Doch die Leichen der Toten wurden nie gefunden. Boyd hegt den Verdacht, dass die Leichen mit dem Familienboot auf den Meeresgrund gesunken sind und beginnt den Fall neu aufzurollen. Um den wahren Mörder der Familie dabei dingfest zu machen, wollen die Ermittler das Boot bergen, das damals angeblich zum Grab der Familie wurde... Packende Krimiserie aus dem Hause BBC, die bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sue Johnston (Dr. Grace Foley) Holly Aird (Dr. Frankie Wharton) Claire Goose (Amelia Silver) Wil Johnson (Spencer Jordan) David Hemmings (Malcolm Finlay) Warren Mitchell (Edgar TrueLove) Trevor Eve (DCI Peter Boyd) Originaltitel: Waking the Dead Regie: Andy Hay Drehbuch: Simon Mirren Kamera: Mike Spragg Musik: Paul Hart, Joe Campbell