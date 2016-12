Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1978 2016-12-17 10:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Farnon wird zu einem Pferderennen eingeladen. Die Rennbahn ist auf der Suche nach einem Tierarzt und Farnon steht ganz oben auf der Wunschliste der Verantwortlichen. Bei einem Besuch vor Ort trifft er jedoch auf seinen alten Freund und Kollegen Brannon. Die beiden stoßen ausgiebig auf alte Zeiten an - etwas zu ausgiebig für den Geschmack der Betreiber. Indes bereiten sich Herriot und Helen auf ihre bevorstehende Hochzeit vor. Mitten in die Diskussion um den Zielort der Flitterwochen erhält die Praxis eine Aufforderung zu unverzüglichen Tuberkulin-Tests in der Umgebung. Was gibt es Schöneres, als in den Flitterwochen von Farm zu Farm zu reisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Carol Drinkwater (Helen Alderson) Mary Hignett (Mrs. Hall) Peter Schofield (Pickersgill) Cecily Hobbs (Olive Pickersgill) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Christopher Baker Drehbuch: James Herriot, Anthony Steven Musik: Johnny Pearson