Servus TV 05:05 bis 06:00 Dokumentation Auf legendären Routen Der Zauber Kubas F 2009 Stereo 16:9 HDTV Kuba ist die größte Insel der Karibik. Das Land vereint prachtvolle Landschaften und eine einzigartige Lebensweise. Die Reise führt vom Westen der Insel in den Osten, von der Halbinsel Península de Guanahacabibes bis nach Guantanamo. In Havana, der Hauptstadt des Landes, zeigt die Dokumentation Studenten, die sich über ihre Zukunft Gedanken machen: Sollen sie ins Exil gehen oder doch die Revolution fortsetzen? Originaltitel: Mythical Roads Regie: Nicolas Millet Kamera: Jacques Ballard Musik: Christophe Monthieux