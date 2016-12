Pro7 MAXX 20:15 bis 22:20 SciFi-Film Project: Almanac USA 2015 2016-12-13 00:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jonny Weston und Sofia Black-D'Elia begeben sich auf eine riskante Reise durch Raum und Zeit: David Raskin entdeckt im Experimentierkeller seines verstorbenen Vaters einen Bauplan für eine Zeitmaschine. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es ihm zusammen mit seinen Freunden, diese tatsächlich zu bauen. Nachdem die erste Reise in die Vergangenheit geglückt ist, unternehmen sie regelmäßige Abstecher in frühere Zeiten - jedoch mit ungeahnten Konsequenzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Weston (David Raskin) Sofia Black-D'Elia (Jessie Pierce) Sam Lerner (Quinn Goldberg) Allen Evangelista (Adam Le) Virginia Gardner (Christina Raskin) Amy Landecker (Kathy Raskin) Gary Weeks (Ben Raskin) Originaltitel: Project Almanac Regie: Dean Israelite Drehbuch: Jason Harry Pagan, Andrew Deutschman Kamera: Matthew Lloyd Altersempfehlung: ab 6