Pro7 MAXX 19:45 bis 20:15 Trickserie Family Guy Meg stinkt USA 2014 2016-12-14 14:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Da Meg aufs College will, fährt Peter sie zu einem Vorstellungsgespräch. Anders als erwartet, verstehen Peter und Meg sich blendend und blödeln so viel herum, dass Meg das Vorstellungsgespräch verpasst. Das ist ihr nun gar nicht mehr wichtig und sie konzentriert sich mehr auf das Verhältnis zu ihrem Vater. Lois muss sie wieder zur Vernunft bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Bob Bowen Drehbuch: Danny Smith Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 12