Pro7 MAXX 14:05 bis 14:30 Trickserie Futurama Naturama USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Lachs Fry hat sich in den Lachs Leela verliebt und es auch geschafft, den Konkurrenten-Lachs Zapp auszustechen. Aber als es zum Laichen geht, stellt sich heraus, dass Leela und Fry in unterschiedlichen Flüssen geboren wurden, und so nicht gemeinsam laichen können. Indes ist die Riesenschildkröte Farnsworth verzweifelt, weil seine Gattung vom Aussterben bedroht ist und er kein Weibchen zur Paarung hat, während See-Elefant Bender über einen Harem von fünfzig Weibchen verfügt. Originaltitel: Futurama Regie: Christal Chesney Drehbuch: Eric Rogers, Michael Saikin, Neil Mukhopadhyay Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6