Pro7 MAXX 10:45 bis 11:40 Dokumentation Bruce Parry - Abenteuer Amazonas Holzfäller und Dschungelkrieg GB 2008 2016-12-14 06:15 16:9 HDTV Merken In einer entlegenen Region des Amazonasgebiets testet Bruce Parry, was passiert, wenn ein Westler mit einem von der Außenwelt abgeschotteten Stamm zusammenlebt. Beim Volk der Matis ist Bruce bereits ein alter Bekannter, während ihm die Arbeit tief im Urwald mit einer Gruppe von indianischen Holzfällern vollkommen fremd ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bruce Parry Originaltitel: Amazon

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 194 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:15 bis 11:10

Seit 53 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 38 Min. Meister des Alltags

Show

Das Erste 10:45 bis 11:15

Seit 23 Min.