ONE 20:15 bis 21:10 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Der Tod Auf Sendung AUS 2013 2016-12-13 23:50 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Ein Radiomoderator wird ermordet. Miss Fisher macht sich an die Arbeit und trifft bei ihren Untersuchungen auf einen alten Bekannten. Dot wird derweil klar, dass sie auch nach ihrer Hochzeit weiter für MIss Fisher arbeiten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Travis McMahon (Bert) Anthony Sharpe (Cec) Richard Bligh (Mr. Butler) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Catherine Millar Drehbuch: Ysabelle Dean, Mia Tolhurst Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 12